Dieven blazen geldautomaat op in Bever: gevel zwaar beschadigd, geld vernietigd Tom Vierendeels

Dieven hebben vanochtend vroeg een geldautomaat van Record Bank op onbekende wijze tot ontploffing gebracht in Bever (Vlaams-Brabant). Al het geld werd daarbij vernietigd, zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde.

De materiële schade is enorm. De gevel waarin de automaat stond, is zwaar gehavend. Ook twee geparkeerde wagens in de buurt zijn beschadigd door de knal.



De feiten zouden rond 05 uur hebben plaatsgevonden. Buurtbewoners denken drie personen gezien te hebben die met een voertuig de vlucht namen. Over de breedte van de weg werden spijkers gestrooid, vermoedelijk om een achtervolging door de politiediensten te verhinderen of vertragen.



Het parket heeft ontmijningsdienst Dovo en het labo ter plaatse gestuurd om de ontploffing te onderzoeken.

