Dieven aan de haal met whisky en rum voor 15.000 euro: "Het waren duidelijk kenners, enkel duurdere flessen weg" Thomas Vandewalle

09 juni 2018

19u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Jurgens Whiskyhuis in de Wijnstraat in Ronse gingen dieven aan de haal met ruim honderd flessen whisky en rum, goed voor zo’n 15.000. "Het waren duidelijk kenners, want enkel de duurdere flessen namen ze mee", vertellen de uitbaters.

Jurgen Van De Wiele (42) en Leen De Freyne (36) hebben al tien jaar een zaak in Zottegem, maar baten sinds een maand ook een pop-up uit in het Ronsese stadscentrum. Het is daar dat ze in de de nacht van donderdag op vrijdag ongewenst bezoek kregen. De kassa met de dagopbrengst van 1.175 euro en zowat honderd flessen whisky en rum voor een bedrag van 15.000 euro werden gestolen.

Dieven drongen het pand binnen door op de bovenverdieping een raam aan diggelen te slaan. “Het waren duidelijk kenners, want ze namen enkel de duurdere merken mee. We vermoeden dat ze hier op voorhand al eens op verkenning gekomen zijn", zuchten de uitbaters. De politie is een onderzoek gestart.