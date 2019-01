Dieven aan de haal met voedselpakketten minderbedeelden: “Dat je van de allerarmsten gaat stelen... Dat doet pijn” ADN

18 januari 2019

18u57

Bron: ATV 0 Dieven hebben hun slag geslagen in het Intercultureel Vrouwencentrum in Antwerpen (IVCA). De inbrekers gingen ervandoor met geld, laptops en voedselpakketten, meldt ATV.

De dieven kwamen twee keer op korte tijd langs in het IVCA in de Paleisstraat. De eerste keer namen ze geld en laptops mee. Waarschijnlijk ontdekten ze toen de voedselbank met pakketten bedoeld voor kansarme vrouwen met een migratieachtergrond en hun families. En daar kwamen ze een paar dagen later voor terug.

Het centrum reageert aangeslagen. “Het was één grote puinhoop”, vertelt Ingrid Ter Maat van het IVCA aan ATV. “De voorraad is voor meer dan driekwart leeg. Dit raakt je echt persoonlijk. Dat je van de allerarmsten moet gaan stelen... Dat doet wel pijn.” Mensen die voedselpakketjes willen komen brengen, zijn meer dan welkom. “Rijst, pasta, ingeblikte groenten, tomatensaus, bonen, ... alles wat lang houdbaar is, kunnen we gebruiken.”