Dieudonné treedt twee dagen na veroordeling door Franse rechtbank op in Henegouwen

07 juli 2019

22u30

Bron: Belga 0 Twee dagen nadat hij door een rechtbank in Parijs tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor onder meer belastingontduiking en het witwassen van geld, heeft de Franse komiek Dieudonné M'bala M'bala zondagavond opgetreden in Morlanwelz, in de provincie Henegouwen. Het gemeentebestuur was niet op de hoogte.

Sinds hij in 2017 door het Luikse hof van beroep veroordeeld werd voor racistische uitspraken, mag Dieudonné in ons land geen zaaloptredens meer geven. Ook in Frankrijk krijgt hij regelmatig een verbod opgelegd om in zalen op te treden. Daarom vraagt de komiek aan fans om op zijn website locaties door te geven waar hij wel aan de bak kan. Het gaat dan om privéterreinen of andere private eigendommen. De exacte locatie van de show wordt dan pas op het laatste moment gecommuniceerd.



Zo ook zondag. Het gemeentebestuur van Morlanwelz wist niet dat Dieudonné in de gemeente zou opdagen. "Wij wisten van niets. U bent het die ons op de hoogte heeft gebracht", zegt een bron bij de gemeente aan persagentschap Belga. "Maar omdat het om een privéterrein gaat, kunnen we niets doen zolang er geen sprake is van geluidsoverlast of klachten van buurtbewoners.”

Verschillende inbreuken

Toch is de politie discreet ter plaatse gegaan. In burgerkleding konden agenten video-opnames maken van het optreden en ze stelden daarbij vast dat er verschillende inbreuken werden gepleegd. Zo werd er illegaal alcohol geconsumeerd en verzamelden er zich meer dan honderd personen op een plaats waar dat niet toegelaten is.

De politiediensten zeggen dat de Franse autoriteiten na de veroordeling van Dieudonné geen internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd hebben, waardoor ze hem niet ter plaatse konden oppakken.