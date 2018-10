Dieselprijs op recordhoogte: zeven tips voor zuinige rijstijl



Annick Wellens

01 oktober 2018

16u21 13 Tanken wordt opnieuw duurder. Vanaf morgen kost een liter diesel maximaal 1,609 euro. Daarmee sneuvelt het vorige record (1,60 euro per liter) dat dateert van 13 oktober 2012. Dankzij zeven gemakkelijk toepasbare tips van Jan De Strooper en Ben Bogaerts , coaches in veilig en zuinig rijden bij opleidingscentrum Drivolution, kan je je brandstofverbruik drastisch verminderen.

Schakel snel naar een hogere versnelling en rij in de hoogst mogelijke

Om brandstof te besparen, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk naar een hogere versnelling schakelt. Voor diesel is dat maximaal 2.000 toeren. Wist je dat voor de meeste auto’s een snelheid van zeventig of tachtig kilometer per uur in de hoogste versnelling perfect haalbaar is? Schakel daarom zo veel mogelijk naar de hoogst mogelijke versnelling.

Rij met een gelijkmatige snelheid

Je rijdt beter aan een constante snelheid. Je cruisecontrol of je begrenzer kunnen je hierbij helpen. Het is niet alleen zuiniger maar ook veiliger voor andere bestuurders.

Neem je bocht en andere obstakels voorzichtig

Wanneer je een scherpe bocht neemt, moet je geen rubberen handtekening op het wegdek achterlaten. Je schat je bocht goed in, laat je gaspedaal tijdig los en doseer je remkracht. "Gebruik je rem om te stoppen, niet om het vertragingsproces in te zetten", legt Ben Bogaerts uit. Vertragen door middel van het gaspedaal tijdig los te laten en terug te schakelen, is niet enkel zuiniger maar ook veiliger: "Je komt met de juiste snelheid in de bocht aan. Dat maakt je meester van de situatie."

Controleer regelmatig de bandenspanning

"Als je jouw fiets tijdens de koude wintermaanden hebt opgeborgen, pomp je de banden ook op voordat je er terug opspringt", aldus Ben Bogaerts. "Anders is het veel vermoeiender om te fietsen." Dezelfde logica schuilt achter de tip om je autobanden regelmatig op te pompen. Een foute bandenspanning kan tot meer brandstofverbruik leiden en bovendien gevaarlijk zijn. Door een te lage spanning kan de wagen immers onvoorspelbaar reageren in de bochten. Het bespaart je twee à drie procent aan brandstof. "Je kan de bandenspanning makkelijk controleren aan een tankstation. Dat doe je gemiddeld om de vier tot vijf tankbeurten", tipt Bogaerts nog.

Motor uit bij langere haltes

We staan langer stil dan we denken tijdens een rit met de wagen, denk daarbij aan stoplichten en files. In plaats van stationair te draaien en brandstof te verbruiken zonder dat de auto beweegt, laat je het start-stopsysteem beter zijn ding doen. Het rendeert bijna onmiddellijk. Geen start-stopsysteem? Dan kan je de auto en de motor zelf stilleggen als de stop langer dan twintig seconden duurt.

Uitrollen in plaats van remmen

Laat bij het vertragen tijdig het gaspedaal los en ga niet meteen op de rem staan. Zo kan je op de motor remmen en uitrollen zonder te ontkoppelen.

Comfortabel rijden zonder airco

De warme zomer is misschien wel voorbij, sommigen koelen hun auto nog graag een beetje tijdens het rijden. Andere bestuurders verkiezen dan weer lekker warme temperaturen. "Comfortabel rijden is dan ook erg belangrijk", maakt Ben Bogaerts duidelijk. Desondanks kunnen de ijverige bespaarders proberen om de airco -of tijdens koude wintermaanden de verwarming- niet te veel te gebruiken. Die verbruiken immers ook heel wat brandstof.

"Weet wel dat stabiel rijden, met een gelijkmatige snelheid en tijdig het gas loslaten in plaats van bruusk remmen, de belangrijkste en meest besparende tips zijn."