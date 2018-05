Dieselprijs naar hoogste niveau sinds 2013: Belg tankt goedkoper over de grens TTR

11 mei 2018

11u04

Bron: Belga 432 De maximumprijs voor een liter diesel bedraagt in ons land vanaf morgen 1,5020 euro. Dat heeft de federale overheidsdienst Economie vandaag bekendgemaakt. Het is van september 2013 geleden dat de diesel meer dan 1,50 euro kost. Diesel tanken in ons land is duurder dan in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

De maximumprijs stijgt zaterdag met 2,9 cent per liter. Door het optrekken van de dieselaccijns is diesel niet alleen voor het eerst duurder geworden dan benzine. Diesel tanken in ons land is bovendien veel duurder geworden dan in Nederland (1,43 euro per liter), Duitsland (1,27 euro), Frankrijk (1,445 euro) en Luxemburg (1,08 euro).

Steeds meer Belgen gaan dan ook over de grens tanken, zo constateerde Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars, eerder al. Ook mobiliteitsorganisatie VAB bevestigt die trend. Dat is nefast voor de pomphouders in de grensregio's, maar ook voor de schatkist, klinkt het bij Brafco.

Prijsstijging

Omgekeerd is benzine in ons land goedkoper dan in bijvoorbeeld Nederland. Dus trekken de Belgische pompen ook Nederlandse benzinerijders aan.

Aanleiding van de prijsstijging is het duurder worden van olie of biocomponenten op de internationale markten. Ook Donald Trumps beslissing om uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen, heeft invloed gehad op de prijs.