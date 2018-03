Diesel voor het eerst duurder dan benzine (maar niet die aan de pomp) ep

09 maart 2018

12u02

Bron: Belga 3 Voor het eerst zal morgen de wettelijke maximumprijs voor diesel boven die van benzine liggen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Maar het gaat wel om benzine 95 zonder de verhoogde biocomponent, en die is wellicht nergens meer te vinden. De gangbare Benzine 95 E10 blijft voorlopig wel nog nipt duurder dan diesel.

Eind februari was op sociale media al een foto te zien van een tankstation in Sint-Pieters-Leeuw waar benzine goedkoper was dan diesel. Maar in de officiële maximumtarieven van de federale overheidsdienst Economie was diesel tot nu toe nog altijd goedkoper.

Morgen komt daar verandering in: benzine 95 mag dan maximaal 1,382 euro per liter kosten (-3,4 eurocent), terwijl de prijs van diesel op 1,391 euro blijft. Die soort benzine is bij de pomphouders vorig jaar echter vervangen door Benzine 95 E10, met een hogere biocomponent. "De kans is klein dat er nog ergens gewone 95 te vinden is", zegt Johan Mattart van de Belgische federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco).

De maximumprijs voor Benzine 95 E10 komt zaterdag op 1,4050 euro per liter, dus nog net boven de maximumprijs voor diesel. Volgens Mattart is de kans reëel dat ook die benzine uiteindelijk goedkoper wordt dan diesel. Via het zogenaamde cliquetsysteem zal een deel van toekomstige prijsverlagingen voor diesel afgeroomd worden voor een accijnsverhoging. Op die manier zijn de accijnzen dit jaar al 56,5 eurocent verhoogd en daar moet nog 3,5 eurocent bij komen, terwijl er bij benzine nog een kleine accijnsverlaging van bijna 1,5 eurocent moet komen.