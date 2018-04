Diesel vanaf morgen weer duurder ADN

27 april 2018

11u26

Bron: Belga 5 Diesel tanken wordt morgen duurder, zo meldt de federale overheidsdienst Economie.

De maximumprijs voor een liter diesel stijgt met 2 cent per liter tot 1,4730 euro per liter. Aanleiding is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.