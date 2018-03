Diesel goedkoper: verschil met benzine loopt weer wat op HR

08 maart 2018

11u31

Bron: Belga 0 Het verschil tussen benzine en diesel loopt weer wat op aan de pomp. Diesel wordt een fractie goedkoper, zo blijkt donderdag uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie.

De maximumprijs voor diesel bedraagt vanaf vrijdag 1,3910 euro per liter, of een daling met 0,7 cent per liter. Het cliquetsysteem werd toegepast: het tarief van de bijzondere accijns op diesel wordt verhoogd naar aanleiding van een daling van de maximumprijs. Daarmee wordt de kloof tussen diesel en benzine opnieuw wat groter. In februari daalde het prijsverschil tussen beide brandstoffen tot amper één eurocent. Intussen is benzine echter wat duurder geworden, en diesel wat goedkoper. Het verschil bedraagt nu iets meer dan drie cent per liter.

Stookolie

Ook stookolie wordt goedkoper. Vanaf een bestelling van 2.000 liter bedraagt de maximumprijs 0,5951 euro per liter, of een daling met 1,4 cent per liter.

Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.