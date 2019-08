Diesel donderdag duurder ES

21 augustus 2019

10u38

Bron: Belga 0 Binnenland De maximumprijs van diesel gaat donderdag met 1,2 cent per liter omhoog. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan maximaal 1,499 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Ook stookolie wordt donderdag duurder. De maximumprijs bij bestellingen van minstens 2.000 liter stijgt naar 0,6529 euro per liter, dat is een stijging van 0,36 cent per liter.

De prijsstijgingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.