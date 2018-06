Dierentuin Planckendael verliest derde olifant in amper maand tijd avh

27 juni 2018

14u10 1794 Er is opnieuw een olifant gestorven in de dierentuin van Planckendael. Olifantje Tarzen is gisteravond overleden. Het overlijden is een nieuwe klap voor de dierentuin na de overlijdens van twee andere olifanten en leeuw Rani, die vorige week werd doodgeschoten nadat ze ontsnapt was.

De kleine olifant, Tarzen was amper elf weken oud en is gisteren overleden. Het dier had een zwakke gezondheid en is er na het verlies van zijn moeder Phyo Phyo nooit helemaal bovenop gekomen.

Het dier was amper elf weken oud. Gisteren zakte het vrij plots door zijn pootjes en kwam niet meer recht. De interventies van de dierenarts mochten niet meer baten. Het dier is niet meer wakker geworden.

Zwarte maand

Het is een pikzwarte maand voor Planckendael. Op 28 mei stierf Tarzens zusje Qiyo en een week later, op 4 juni, overleed zijn moeder Phyo Phyo. Vorige week schoot de politie de 2-jarige leeuwin Rani dood nadat ze uit haar kooi was ontsnapt.

"Het heeft niet mogen zijn"

"Beste mensen, het is ons niet gelukt. Babyolifantje Tarzen is gisteravond gestorven. Het heeft niet mogen zijn", meldt Zoo Planckendael op Facebook. "We voelen ons verslagen. Met man en macht hebben de verzorgers 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 Tarzens noodlot af proberen te wenden."

"Hij was erg fragiel toen hij geboren werd en kon van zijn mama Phyo Phyo niet genoeg melk krijgen", luidt het Facebookbericht verder. "De papfles die we hem kort na zijn geboorte zijn beginnen geven, dronk hij prima. Na de dood van zijn moeder namen we de zorgen volledig op ons en bleven voortdurend bij hem om hem te allen tijde de fles te kunnen geven. We zagen kleine maar hoopvolle tekenen, zowel in gewicht als in de sociale interactie met de familie. We dachten dat hij door de moeilijke tijd was. Dat er een kantelpunt bereikt was. Met verslagenheid moeten we je zeggen dat het voorbij is. Tarzen heeft het toch niet gered. Hij zakte gisteren plotseling door zijn pootjes en de interventies van dokter Francis mochten niet meer baten. Tarzen is in slaap gevallen en niet meer wakker geworden. We zijn sprakeloos."