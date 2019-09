Dierenrechtenorganisaties richten hun pijlen op gansrijden: “Middeleeuws en barbaars” ttr

27 september 2019

07u59

Bron: belga 1 Enkele dierenrechtenorganisaties, onder meer Animal Rights, Gaia, All For Animals en Bite Back, vragen in een brief aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om diervriendelijke alternatieven bij enkele folkloristische tradities in ons land, onder meer het gansrijden in de Antwerpse polderdorpen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Gazet van Antwerpen.

Elk jaar moeten de deelnemers, rijdend op een paard, de kop van een dode gans proberen af te trekken. Wie daarin slaagt, wordt een jaar lang koning van zijn maatschappij. "Zulke evenementen gebruiken dieren enkel en alleen als vermaak", zegt Rowena Vanroy, woordvoerster van de dierenrechtenorganisaties. "Anno 2019 is dat achterhaald, middeleeuws en barbaars."

De dierenrechtenorganisaties willen niet dat er een verbod komt op tradities die werken met dieren. "We willen wel dat er diervriendelijke en respectvolle alternatieven komen", zegt Vanroy. "In België worden allang geen katten meer van het Belfort in Ieper gegooid. En in Nederland gebruiken ze voor het ganstrekken (de Nederlandse variant op het Antwerpse gansrijden, red.) intussen verplicht een kunstgans. Dat moet ook in Antwerpen kunnen.”