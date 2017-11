Dierenrechtenorganisatie zet voorbijgangers met virtual reality in slachthuis: "Zo zien ze in 360 graden wat varken meemaakt" SVM

Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft vanmiddag aan het station Brussel-Centraal actie gevoerd voor de sluiting van alle slachthuizen. Voorbijgangers werden met pakkende actieborden geconfronteerd en konden met een 'virtual reality'-bril ondergedompeld worden in het leven in een slachthuis.

"Wij willen duidelijk maken dat zolang er slachthuizen zullen bestaan ook het dierenleed zal blijven bestaan", zei woordvoerder Benjamin Loison. "Zolang mensen vlees en dierlijke producten eten, zijn er slachthuizen. Dat is nu eenmaal vraag en aanbod."

Bij de dierenrechtenorganisatie beseffen ze evenwel dat de sluiting van alle slachthuizen een overgangsperiode vraagt en dus blijven ze intussen actie voeren en sensibiliseren. Tientallen manifestanten stonden met actieborden in driehoeksformatie om voorbijgangers bewust te maken van de wreedheden die gepaard gaan met slachthuizen. Bovenal werden de voorbijgangers uitgenodigd om via virtual reality ondergedompeld te worden in de wereld van het slachthuis.

"Ze kunnen in 360 graden meemaken hoe een koe, varken of kip het slachthuis meemaakt vanaf de dag dat het dier geboren wordt, tot de dag dat het geslacht wordt. De meeste mensen schrikken er toch van", aldus Loison.