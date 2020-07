Dierenrechtenorganisatie roept op tot adoptie van 14.000 kippen kv

16 juli 2020

16u52

Bron: Belga 0 Dierenrechtenorganisatie Suppression des Expériences sur l’Animal (SEA) heeft vandaag sympathisanten opgeroepen om 14.000 kippen vanuit een bedrijf in Braine-le-Château in Waals-Brabant te adopteren zodat ze niet naar het slachthuis moeten.

In Braine-le-Château wordt een pluimveebedrijf met 20.000 kippen leeggehaald. SEA probeert zelf 6.000 kippen onder te brengen, maar dan blijven er nog steeds 14.000 kippen over. “Dit is een dringende oproep aan dierenvrienden en aan mensen die deze kippen zouden kunnen opvangen zodat wij intussen adopteerders kunnen vinden”, legt de vereniging uit.