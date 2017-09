Dierenrechtenorganisatie Bite Back laat voorbijgangers "hondenvlees" proeven aja

20u06

Bron: Belga 0 Facebook/BiteBack Aan de Meir in Antwerpen heeft dierenrechtenorganisatie Bite Back een sensibiliseringsactie gehouden rond het consumeren van vlees. De activisten verkleedden zich als promoteam voor een -onbestaand- bedrijf dat hondenvlees op de Belgische markt wil lanceren.

Ze deelden proevertjes met labels als "bordercollieworst", "poedelpaté" en "teckelfilet" uit, om nadien aan de veelal geschokte voorbijgangers uit te leggen dat ze willen wijzen op de hypocrisie die volgens hen gepaard gaat met het eten van vlees. Hondenvlees wordt verafschuwd, terwijl bijvoorbeeld kippen- of varkensvlees wel als normaal beschouwd wordt.

De actie van Bite Back was een gedeeltelijke herneming van een campagne die de dierenrechtenorganisatie twee jaar geleden ook al eens voerde. "Ook nu reageerden de meeste passanten aanvankelijk kwaad, al waren er ook die het zogenaamde hondenvlees wel eens wilden proberen", zegt Benjamin Loisin van Bite Back.



"Nadat we uitgelegd hadden dat het om plantaardige producten ging en waarom we deze actie houden, kwamen velen zelf tot het inzicht dat een afschuw voor hondenvlees cultureel bepaald is en dat kippen en varkens net zoals honden unieke individuen zijn met eigen gedachten en gevoelens. We willen de mensen niet beschuldigen, maar wel doen nadenken."



Bite Back hoopt met deze acties zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat het eten van vlees niet gerechtvaardigd is, ook niet wanneer er termen als "humaan geslacht" of "vrije uitloop" gehanteerd worden. De organisatie deelde ook infofolders uit over hoe je kan overschakelen naar volledig plantaardige voeding.