Dierenrechtenactivisten ketenen zich vast aan stallen van laatste foie gras-boerderij in Vlaanderen

09 november 2019

12u20

Onder het motto 'lijden zou geen keuze mogen zijn' kwamen deze ochtend 80 dierenrechten activisten samen om actie te voeren bij de laatste foie gras-producent van Vlaanderen. De activisten bezetten de stal in Bekegem, West-Vlaanderen, en hebben zich in solidariteit met de eenden vastgeketend aan de kooien. Ze weigeren de stallen te verlaten tot Ben Weyts een uitspraak doet.

Deze ochtend bracht dierenrechtenorganisatie Animal Resistance een filmpje uit waarin beelden te zien zijn hoe eenden gehouden worden bij de laatste foie gras-producent van Vlaanderen . “Nadat we de beelden van de kooien, de bedrade ondergrond waarin deze dieren moeten leven en de tientallen dode en gewonde eenden zagen, waren we allemaal erg van slag”, vertelt Glenn Lemmens, de woordvoerder van de actie. De activisten hebben meerder malen Ben Weyts, de minister van dierenwelzijn proberen te contacteren, maar kregen geen antwoord. “We zagen geen andere keuze dan het heft in eigen handen te nemen”, sluit Lemmens af.

De activisten hebben heel erg duidelijke eisen, ze eisen de onmiddellijke sluiting van de boerderij en het verbod op de verkoop van foie gras. De laatste producent van Vlaanderen moet sowieso in 2023 worden gesloten, toch willen de activisten dat hij nu al de deuren sluit. Als de boerderij voor 2020 sluit, bespaart dit volgens hen het leed van 300.000 tot 350.000 eenden.

De activisten hebben zich vastgeketend aan de kooien en weigeren de stal te verlaten tot ze een statement van de minister van dierenwelzijn, Ben Weyts krijgen. De hele actie wordt van binnenuit gefilmd en gestreamd via Facebook. Daaruit blijkt dat de politie intussen ter plaatse is. De activisten kregen het bevel om hun identiteitskaarten te geven en naar buiten te komen. Voorlopig lijken ze daar niet op in te gaan.

Foie gras

Foie gras wordt verkregen door eenden tweemaal per dag dwangmatig te voederen met vette mais. Dit veroorzaakt leversteatose, een dodelijke ziekte. Het lichaam van de eend kan daarbij de overtollige vetten niet meer verwerken, waardoor de lever tot tien keer groter kan worden als normaal. Dit is dan ook dé bedoeling binnen de productie van foie gras (“vette lever”). Doordat deze enorme lever op de longen van de eend drukt, krijgt ze standaard ademhalingsproblemen. In sommige gevallen breekt zelfs het borstbeen door de zodanige grootte van de lever.

Onderstaande beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers: