Dierenrechtenactivisten confronteren shoppers in Nieuwstraat met gruwel slachthuizen JM

27 januari 2018

18u34

Bron: Belga 25 Naar aanleiding van de schandalen in Vlaamse slachthuizen trok de dierenrechtenorganisatie Anonymous for the Voiceless vandaag de Brusselse Nieuwstraat in. Door middel van maskers en confronterende foto's wilden ze voorbijgangers aanzetten om veganisme te overwegen.

Activisten van dierenrechtenorganisatie Anonymous for the Voiceless hebben vandaag de shoppers in de Brusselse Nieuwstraat geconfronteerd met de gruwel van slachthuizen en kwekerijen. Gehuld in maskers toonden ze via iPad's en computers filmpjes die gemaakt werden in de slachthuizen.

De dierenrechtenorganisatie wil naar aanleiding van de recente schandalen in de Vlaamse slachthuizen ook in Brussel de mensen sensibiliseren om zo het publieke en politieke bewustzijn te blijven vergroten.

De activisten stelden zich daarvoor in een vierkant op zodat aan elke kant voorbijgangers geconfronteerd werd met de beelden. "Wij tonen de mensen wat de vleesindustrie niet wil dat we tonen", klinkt het bij een activiste.

De personen die halt hielden bij de opstelling werden geïnformeerd door de activisten. De wereldwijde organisatie Anonymous for the Voiceless hield de afgelopen jaren al meer dan 2.000 gelijkaardige acties in 56 landen en 376 steden. Hun boodschap blijft hetzelfde. "Word veganistisch. Want we hebben eigenlijk geen vlees of dierlijke producten nodig. We moeten deze dieren niet grootschalig kweken en dat is dan weer beter voor het milieu", aldus een activiste.