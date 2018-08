Dierenpartij DierAnimal richt Vlaams-Brabantse afdeling op KVE

24 augustus 2018

21u11

Bron: Belga 0 De dierenpartij DierAnimal, die in februari in ons land werd gelanceerd, heeft vanavond in Kessel-Lo een Vlaams-Brabantse afdeling opgericht. De oprichtingsvergadering werd door een twintigtal personen bijgewoond. Het is volgens nationaal voorzitster Constance Adonis na Antwerpen, Brussel en Namen al de vierde provinciale afdeling, en binnenkort volgen nog andere provincies. Nadien wil de partij zich ook lokaal uitbouwen.

DierAnimal is een tweetalige, unitaire partij die streeft naar een ethische samenleving waarin elk individu gerespecteerd wordt, onafhankelijk van zijn of haar huidskleur, geslacht, leeftijd en soort. Elk levend wezen, ook dieren, bezitten volgens de partij natuurlijke rechten. "Dieren moeten worden bevrijd van alle uitbuiting en onderdrukking die mensen hen doen ondergaan", is te lezen in het partijmanifest. "We willen dat het dier niet langer als een onroerend goed, maar als een gevoelig wezen beschouwd wordt dat in staat is allerhande emoties te ervaren."

Het gaat de nieuwe partij momenteel voor de wind want ze telt al circa 230 leden. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober komt te vroeg, maar de partij zal zeker deelnemen aan de parlementsverkiezingen van 2019. Ze hopen op minstens één zetel.

De Belgische partij krijgt momenteel veel steun van de Nederlandse Partij voor de Dieren, die 1 EU-verkozene, 5 parlementairen en een vijftigtal lokale mandatarissen telt. "We streven momenteel naar een federatie van alle dierenpartijen. Wereldwijd zijn er momenteel reeds 19 actief, waarvan 11 in Europa", aldus Adonis.