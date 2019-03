Dierenpartij DierAnimal neemt in Vlaams-Brabant deel aan Vlaamse verkiezingen HR

31 maart 2019

14u31

Bron: Belga 0 Binnenland DierAnimal, de partij die focust op dierenrechten en dierenwelzijn, zal in Vlaams-Brabant deelnemen aan de Vlaamse parlementsverkiezingen.

Op de kandidatenlijst prijken 7 effectieven en 7 opvolgers, die allen hetzij vegetariër of veganist zijn. De lijst wordt getrokken door Luk Ferdinand (61) die op het einde van de jaren '70 statutair mede oprichter was van Agalev en in 1982 de eerste voorzitter was van Groen Tervuren.

DierAnimal neemt in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen zowel aan de Vlaamse als aan de federale verkiezingen deel. Voor de Europese verkiezingen wordt enkel een Duitstalige lijst ingediend. Constance Adonis Villalon, die DierAnimal 1,5 jaar geleden oprichtte, duwt de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant.