Dierenpartij DierAnimal dient 17 lijsten in voor verkiezingen ttr

06 april 2019

17u05

Bron: belga 0 binnenland De unitaire dierenrechtenpartij DierAnimal heeft tweehonderd mensen - "allemaal minstens vegetariërs of veganisten" - kunnen overtuigen om voor haar op te komen bij de verkiezingen. Zij staan op in totaal zeventien lijsten, zo maakte de eind 2017 opgerichte partij vandaag bekend.

In Vlaanderen werden er lijsten ingediend voor zowel de federale als de Vlaamse verkiezingen in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant neemt DierAnimal enkel deel aan de Vlaamse verkiezingen. Voor de Brusselse regionale verkiezingen werd zowel een Nederlandstalige als een Franstalige lijst ingediend.



In het Franstalige landsgedeelte werden nog eens zeven lijsten ingediend, meestal voor het Waals parlement. In Luik en Namen komt DierAnimal ook op voor de federale verkiezingen. De laatste lijst is er één voor de Europese verkiezingen. Die werd ingediend in Duitstalig België.

“Dierenbevrijding”

De partij focust op dierenrechten en dierenwelzijn. Ze wil iedereen verenigen die "elke vorm van onderdrukking en uitbuiting van dieren, mensen en natuurlijke rijkdommen wil wegwerken". De partij streeft onder meer naar een maatschappij met een dierenpolitie, waarin geen enkel dier meer van het leven wordt beroofd, waarin geen dierproeven meer worden uitgevoerd en er een verbod is op de jacht.

Het programma van DierAnimal gaat ruimer dan alleen maar "dierenbevrijding". "We zetten ons in om aan een wereld te bouwen die waardiger en rechtvaardiger is voor dier, mens en planeet", zo luidt het op de partijwebsite. Daarbij horen volgens de partij een overgang van een wegwerpeconomie naar een maak- en hersteleconomie, een vermindering van de arbeidsduur, meer aandacht voor natuur- en milieu-educatie en fysieke activiteiten op school, de sluiting van de kerncentrales en meer aandacht voor de zachte weggebruikers.