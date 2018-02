Dierenmishandeling blijft meestal onbestraft: 6 op de 10 zaken geklasseerd, minister Weyts wil strengere aanpak IB

12 februari 2018

05u20

Bron: Belga 79 Bijna zes op de tien zaken van dierenmishandeling en verwaarlozing worden zonder gevolg geklasseerd. In twee jaar tijd kwamen meer dan 4.000 gevallen binnen op de Belgische parketten, maar in dezelfde periode volgden amper 235 veroordelingen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil een strengere vervolging.

Dat blijkt uit een parlementaire vraag die Carina Van Cauter (Open Vld) stelde aan federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V), melden Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

In 2015 en 2016 werd in ons 58,18 procent van de zaken over dierenwelzijn geseponeerd. Met enkele uitschieters: in Limburg gaat het om meer dan 66 procent van de zaken, in Oost-Vlaanderen om bijna 68 procent en in Brussel zelfs meer dan 80 procent. Tot een veroor­deling kwam het slechts 235 keer. Voorts werd 674 keer een administratieve sanctie op­gelegd.

Wel onderzoek

"Het aantal seponeringen be­tekent niet dat er geen onderzoek werd gevoerd", benadrukt Geens. Zo kan er onvoldoende bewijs zijn, de klacht ongegrond blijken of de toestand van de dieren zijn verbeterd. Volgens Van Cauter wordt er echter te veel geseponeerd omdat "het parket andere prioriteiten heeft". "Als we fors inzetten op opsporen, dan is het belangrijk dat er ook een gepaste straf volgt", vindt ze.

Toch kunnen die cijfers voor Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) niet door de beugel. "Kleinere zaken worden nu afgehandeld door onze eigen inspectie, met een administratieve boete", zegt hij. "Daardoor ontlasten we de parketten, maar dan moeten ze wel echt vervolgen als het nodig is", vindt hij. "Elk parket heeft intussen ook een aanspreekpunt dierenwelzijn."

"Maximumstraf stijgt"

De minister kreeg naar eigen zeggen wel signalen dat er beterschap was in 2017. "Maar het gaat traag", zegt hij. In alternatieve straffen, zoals vraagsteller Carina Van Cauter oppert, ziet hij geen heil. "We hebben zelfs net de maximumstraf verhoogd. Momenteel ligt die op zes maanden, maar dit is België, dus dat betekent dat je nog niet naar de gevangenis gaat. De maximumstraf stijgt daarom tot achttien maanden."

"Al willen we ons wel concentreren op de echte dierenmishandeling. Onbedoelde menselijke fouten of vergetelheid lossen we op een andere manier op dan voor de rechtbank."

GAIA: "Men beschermt mishandelaars eerder dan de dieren zelf"

Dierenrechtenorganisatie GAIA vindt dat de parketten dierenmishandeling en -verwaarlozing dringend veel ernstiger moeten nemen. Ook de rechters bedekken de fenomenen te vaak met de mantel der liefde. "Vaker beschermt men de mishandelaars eerder dan de dieren zelf", stelt voorzitter Michel Vandenbosch maandag.

Vandenbosch hoopt dat Geens gepast zal reageren op de cijfers. "Ik hoop dat minister Geens de parketten en procureurs-generaal duidelijk maakt dat dierenverwaarlozing niet veronachtzaamd mag worden. En dat dierenmishandeling veel hoger op de prioriteitenlijst komt te staan."

De voorzitter vindt het positief dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dierenmishandeling strenger wil bestraffen, maar vraagt zich wel af of parketten dan ook meer of vaker gaan vervolgen. Hij wijst ook op het belang van de rechters, die de veroordelingen uitspreken. "Ook daar wringt het schoentje. Zij bedekken dit te veel met de mantel der liefde", stelt Vandenbosch.

"Mensen die dieren verwaarlozen, krijgen vaker dan in het verleden een verbod om dieren te houden. Dat kan een gepaste straf zijn, maar men gaat dat vervolgens niet in het oog houden en de veroordeelde heeft binnen de kortste keren weer dieren."