Dierenhandelaars niet te spreken over strengere regels: "Je moet toch geen drie jaar studeren om konijn te verkopen?” Luc Beernaert

01 juni 2019

05u12 0 Dierenhandelaars mogen niet meer adverteren met foto’s van beestjes die ze niet effectief aanbieden. Ook eender welke vorm van korting is voortaan verboden. En over vijf jaar moet de uitbater of zeker één vast personeelslid minstens een diploma Dierenzorg hebben. “Dit is de doodsteek voor de kleine zelfstandige. Alleen de grote ketens zullen overblijven.”

Sinds de betrokken handelaars de voorbije dagen een brief van het kabinet van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ontvingen, regent het verontruste en verbolgen reacties bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Vooral de verplichte opleiding schiet bij velen in het verkeerde keelgat. “Dat er strengere regels komen, is terecht”, zegt Rudy Van de Perre van tuin- en dierencentrum Horta in het Vlaams-Brabantse Eppegem (Zemst). “Maar alles is achter onze rug beslist, we hebben geen inspraak gehad. Ik ben al 19 jaar bezig en verkoop nu kleine knaagdieren, schildpadden, vissen en kippen. Zonder opscheppen durf ik te stellen dat ik méér kennis heb dan sommige pas afgestudeerden met de juiste opleiding. Dat er beroepskennis moet zijn: akkoord. Maar je kan ook bijscholingen organiseren van maximaal 6 uur per jaar. Dat zou moeten volstaan om je vergunning te behouden. Je moet toch geen twee of drie jaar studeren om een konijn te verkopen?”

Broodfokkers

Kurt Jamart van Aqua Bilzen heeft enkel vissen in z’n assortiment. Hij foetert nog harder op het vereiste diploma. “Ik ben 25 jaar actief in de branche en zou terug naar de schoolbanken moeten - ik werk me nu al te pletter. Bovendien: de partij van meneer Weyts heeft er tegelijk mee voor gezorgd dat de opleidingsverplichting voor bakkers, slagers en begrafenisondernemers geschrapt werd. Maar om een viske te verkopen, moet ik wel een diploma hebben. Dit zal de helft van de Vlaamse dierenverkopers de nek omdraaien. Ketens of tuincentra kunnen wel iemand in dienst nemen die dierenzorg gestudeerd heeft -terwijl wij wel tien keer beter weten waar we mee bezig zijn. Dierenwelzijn is belangrijk, maar de overheid overdrijft.”

Ook het verbod op adverteren met foto’s van dieren die niet effectief te koop worden aangeboden, wordt op weinig gejuich onthaald. Volgens Weyts’ woordvoerder Michaël Devoldere is de maatregel ingegeven door “malafide handelspraktijken waarbij bedrieglijke stockfoto’s gebruikt werden”. Denk aan een broodfokker die liever reclame maakt met een gezonde hond met glanzende vacht dan met het uitgemergelde beestje dat in realiteit in z’n kennel zit. Maar de regel zal óók gelden voor Jamart en zijn collega’s. Elke vis die in zijn folder of op zijn website staat, zal daadwerkelijk moeten rondzwemmen in één van zijn aquariums. “Een absurde regel”, zegt hij. “Maar dat overleven we wel.”

Schilderijtje

Van de Perre is scherper. “Telkens als ik een nieuwe kippensoort in de aanbieding heb, moet ik er straks één uit het hok halen om er een foto van te maken. Dat bezorgt die dieren stress. Zal ik voortaan dan maar adverteren met schilderijtjes van kippen?”

En waar Van de Perre wel begrip heeft voor het verbod op kortingsacties - bedoeld om impulsaankopen tegen te gaan - heeft hij ook bij die regel een bedenking. “Je moet dieren niet solderen. Maar anderzijds verkoop ik een konijn dat te groot geworden is liever met een korting dan het nog langer in de winkel te houden. Dan heeft dat dier toch een thuis gevonden.”

Ondanks die bezwaren houdt minister Weyts het been stijf. “In februari hebben we de nieuwe regels al gecommuniceerd. We weten dat ze niet populair zijn, maar ze zijn wel noodzakelijk”, zegt woordvoerder Devoldere. “Ik ken de kritiek rond de vestigingswet voor bakkers en dergelijke, maar het gaat hier om de handel in levende wezens. Goed zorg dragen voor jonge dieren, daar komt veel bij kijken.”