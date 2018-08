Dierenasielen "verzuipen" in kittens en katten: "Een huisdier is een wegwerpartikel geworden" kv

03 augustus 2018

17u11

Bron: Belga 117 Dierenasielen en opvangcentra worden overspoeld door kittens en katten die binnenkomen. Nieuwe wetgeving, een zachte winter en meer mensen die hun dieren beu zijn, zorgen voor een ware overrompeling in de opvangcentra.

Een veertigtal Vlaamse asiel- en opvangcentra voor katten spreekt in een mail aan minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) over 80 procent meer kittens en katten die in de eerste zeven maanden werden binnengebracht in vergelijking met vorig jaar. "Een overrompeling", zegt Sabine Bovend'aerde van vzw Zwerfkat in Le(u)ven.

De redenen zijn divers, aldus Bovend'aerde. Zo zorgt de verplichte sterilisatie van katten sinds april 2018 er voor dat particulieren die die kost niet willen doen, bij de opvangcentra aankloppen. Ook de zachte winter zorgde er voor dat meer er zwerfkatten zijn. Bovendien jongen die meer door de zachte temperaturen. "We zien katten met vier nesten, in plaats van twee of drie per jaar".

Maar steeds meer mensen dumpen ook hun huisdieren, zegt Bovend'aerde. "Een huisdier in een wegwerpartikel geworden. 's Ochtends trekken ze met hun volwassen kat naar het asielcentra, 's middags kopen ze een kitten".

In de oproep aan minister Weyts dringen de asiel- en opvangcentra aan op meer financiële middelen voor de centra, maar ook op bijvoorbeeld strengere regels voor occasionele kwekers.

Bij dierenrechtenorganisatie Gaia bevestigt men de vele katten in dierenasielen. De dierenrechtenbeweging ziet daarin juist een pleidooi voor de nieuwe wetgeving die sterilisatie verplicht, aldus directeur Ann De Greef. De effecten van die verplichte sterilisatie zullen pas binnen enkele jaren zichtbaar zijn, klinkt het bij Gaia.