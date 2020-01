Dierenasielen trekken aan alarmbel: te veel honden met gedragsproblemen HLA

17 januari 2020

11u19

Bron: Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen 90 Dierenasielen in ons land krijgen meer en meer te maken met ‘moeilijke’ honden die geen nieuwe thuis vinden. Baasjes weten vaak niet hoe ze een hond moeten opvoeden, of kunnen met bepaalde rassen niet terecht bij de hondenschool. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Gazet van Antwerpen vandaag.

‘Moeilijke honden’, dat zijn volgens Jos Jongen van een dierenasiel in Genk vooral honden die slecht gesocialiseerd zijn: “Ze hebben veel buiten gezeten en het gewone leven in huis lukt niet. Er zijn al bijtincidenten geweest”, vertelt hij aan de collega’s van Het Nieuwsblad. Volgens Ine Cools van een asiel in Turnhout is de situatie inmiddels onhoudbaar. “Mensen weten vaak niet hoe ze een hond moeten opvoeden.” De dierenasielen zien bovendien dat baasjes steeds vaker vreemde rassen naar hier halen, zonder te weten hoe die honden opgevoed moeten worden.

Het Genkse asiel startte daarom met een speciaal project: mensen die een ‘moeilijke’ hond adopteren, krijgen gratis begeleiding van een gedragstherapeut.

Niet welkom bij hondenschool

Verkeerde opvoeding en exotische rassen zijn niet de enige oorzaken van gedragsproblemen bij honden. Asielen horen steeds vaker dat mensen niet welkom zijn bij de hondenschool. De Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus (KKHUS), de koepelorganisatie voor alle hondenscholen en rassenclubs, kent het probleem: “We weten dat het gebeurt. Er zijn hondenscholen die op voorhand al bepaalde ‘gevaarlijke’ rassen uitsluiten. Maar dat mag niet en daar hameren we ook geregeld op”, zegt Johnny Laurent, secretaris-generaal van het KKHUS. “Als het blijkt dat een hond gedragsproblemen heeft, mag een hondenschool wel doorverwijzen naar een therapeut.”

Voor de dierenasielen blijft sensibilisatie het allerbelangrijkste. “Mensen moeten weten waar ze aan beginnen voor ze een hond in huis halen.” Het KKHUS pleit zelfs voor een test voor dier en baasje: “Een soort rijbewijs, maar dan voor hondenbaasjes.”