Dierenasiel in Maaseik redt oorlogskatten uit Syrië: wie heeft thuis een plekje voor hen? AYK

09 januari 2020

19u55 44 Villa Vagebond, een dierenasiel in Maaseik, liet vijf oorlogskatten uit het Syrische Aleppo overvliegen. “We hebben gereageerd op de noodkreet van een Syrische dierenorganisatie”, zegt Nathalie Swiatalski (43), voorzitter van Villa Vagebond. “Ze kunnen daar de dieren amper voorzien van voer. Deze katten met beperkingen - en bijgevolg ook hoge medische kosten - hadden het daar nooit overleefd.”

Boshar, Lucy, Shato, Shafik en Hope, zo heten de vijf oorlogskatten die Villa Vagebond uit Syrië liet overvliegen. Boshar, een witte kater met een verlamde achterlijf, kwam als eerste. Hij viel van een vier meter hoog balkon. Zijn eigenaar wilde er niet meer voor zorgen door de hoge medische kosten. Lucy heeft een kwetsuur aan haar poot en Hope heeft een oogje minder. Shafik en Shato waren bij aankomst al ernstig ziek. “We hebben kosten noch moeite gespaard om ze te redden, maar tevergeefs. We hebben ze moeten laten inslapen. Dat is zeer uitzonderlijk, we proberen euthanasie absoluut te vermijden en staan daar om bekend”, zegt Nathalie.

Eigen katten eerst?

In februari laat Villa Vagebond nog eens twee Syrische poezen overvliegen naar Maaseik. “Onze motto is: zorgzaam zonder grenzen. Dat nemen we zeer letterlijk. We vingen hiervoor ook al katten op uit Dubai en Roemenië”, zegt Swiatalski. “Voor alle Syrische katten samen, rekenen we in totaal zo’n 5.000 euro. Subsidies krijgen we niet, dus we dragen die kosten helemaal zelf dankzij giften. Vorig jaar vingen we 120 katten op, daarbij maakten we geen onderscheid op basis van afkomst. De poezen die onze hulp het meest nodig hebben, helpen we. Dus ja, ook onze eigen zwerfkatten.”

Meer informatie over de katten, vind je op villa.vagebond.com.