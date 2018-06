Dierenartsen en GAIA dienen klacht in tegen dierenbeul, 14.000 euro voor Sprotje naar tien goeie doelen Peter Lanssens

13 juni 2018

14u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dierenartsen Overleie, stad Kortrijk én dierenrechtenorganisatie GAIA leggen samen een strafklacht neer bij het parket tegen Oekraïner A.P., die midden vorige week de kat 'Sprotje' een kwartier in een snikhete oven stak. Ze willen de dierenbeul door de correctionele rechtbank laten veroordelen. De maximumstraf voor zware dierenmishandeling is momenteel 6 maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren.

“We willen dat de dader, die geen schuldinzicht heeft, gestraft wordt. Dat is het minste dat de mensen verwachten”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Deze wreedheid, begaan door een zieke geest, is ontoelaatbaar. Het is een duidelijk statement dat er voor dierenmishandeling geen plaats is in Vlaanderen. Het is een signaal naar potentiële daders om dit soort wreedheden niet te begaan.

We vinden de straffen trouwens te laag. In Wallonië is de maximumstraf drie jaar. Het kan dus ook anders”, zegt Vandenbosch. In Vlaanderen wil Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de maximumstraf laten optrekken naar 18 maanden. Weyts kreeg al groen licht van de Raad van State, maar het moet nog gestemd worden in het Vlaams parlement. Dat gebeurt zo snel mogelijk.

Een crowdfunding voor Sprotje bracht al ruim 13.000 euro op. Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem krijgt 2.000 euro. Er gaat telkens 1.000 euro naar Rata’s Animal Shelter, Katimoe, Sociale Dierenhulp, Kat zoekt thuis, Folyfoot, Azura, dierenasiel De Grensstreek, Blutskatjes en Animal Trust. Later krijgen nog meer vzw’s geld, want de crowdfunding loopt nog 20 dagen. De rest van het bedrag gaat naar juridische kosten en de zorgkosten voor Sprotje, die tot ruim 500 euro kunnen oplopen.

Het zal nog vier tot acht weken duren vooraleer Sprotje hersteld is van de brandwonden. “Haar toestand is zeer goed. Het is ongelooflijk hoe kranig Sprotje zich houdt”, zeggen dierenartsen Joshua Dutré en Valérie Huvaere.

Steunen kan via deze link.