Dierenarts die duivendoping maakte en verkocht al voor vijfde keer veroordeeld IVI

28 maart 2018

15u07

Bron: Belga 1 Een dierenarts uit As, in de provincie Limburg, is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld omdat hij prestatiebevorderende geneesmiddelen voor duiven bereidde en verkocht aan andere duivenliefhebbers in binnen- en buitenland. Het is al de vijfde keer dat de dierenarts, een bekende duivenmelker, hiervoor veroordeeld wordt. De Tongerse rechter gaf hem een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 30.000 euro.

De 67-jarige dierenarts moest zich na vier eerdere veroordelingen opnieuw komen verantwoorden voor zijn illegale handel, maar hij stuurde zijn advocaat naar de rechtbank. Deze keer stond hij terecht voor de invoer vanuit Duitsland van geneesmiddelen die populair zijn in de duivensport. Die geneesmiddelen gebruikte de dierenarts om zijn eigen bereidingen te maken, die hij twee jaar lang verkocht via een website.

Buitenlandse klanten

De man kreeg ook veel vragen vanuit ons land en het buitenland voor zijn wondermiddeltjes. Bij een controle in 2016 vonden de onderzoekers prijslijsten, e-mails en facturen voor klanten in de VS, Slovakije, Polen, Zuid-Afrika, Italië en Duitsland.

Via zijn advocate liet de man weten dat hij de producten grotendeels voor zijn eigen duiven gebruikt. Hij gaat ook niet akkoord met het wettelijke verbod waardoor hij als dierenarts geen eigen bereidingen mag bereiden. Ondanks de eerdere veroordelingen en de eerder opgelegde boetes bleef hij gewoon verder gaan met het bereiden en verkopen van de prestatiebevorderende middelen. De rechter dreigde tijdens de behandeling zelfs met een elektronische enkelband als de man in de toekomst niet stopt met zijn handeltje.