Dierenactivist reageert: "Enige manier om varken te bevrijden" "Na 3 dagen komt het weer helemaal goed met dier" Rob Van herck

05 juli 2018

15u56

Bron: VTM NIEUWS 0 "Na een drietal dagen komt het weer helemaal goed met het varken." Dat zegt een dierenactivist die vanmorgen binnenviel in het slachthuis in Tielt. Er kwam heel wat kritiek op de gewelddadige manier waarop de activisten het dier ‘ontvoerden’. "Het is de enige manier", zegt Romain Perdrizet van Libération Animale aan VTM NIEUWS.

Met ongeveer zeventig vielen de activisten vanmorgen binnen in het Exportslachthuis in Tielt, dat eerder al in opspraak kwam na een undercoverreportage van Animal Rights. De activisten filmden hoe ze een varken meenamen. Op de beelden is te zien en te horen hoe het beest krijsend wordt meegenomen.

170 dieren

"Het is de enige manier om het dier mee te nemen", zegt Perdrizet en hij motiveert zijn uitspraak. "Jammer dat het zo moet, maar na twee à drie dagen komt het goed met het dier. We hebben nogal dieren ontvoerd." Meer dan 170 dieren sinds december, verduidelijkt Perdrizet.



Wat gebeurt er na de ontvoering met de dieren? "We brengen ze naar een vluchthuis, waarna ze bij sympathisanten van onze organisatie terechtkomen", legt Perdrizet nog uit.

