Diependaele wil oneigenlijk gebruik pick-ups inperken kv

11 februari 2020

17u56

Bron: Belga 18 Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil het oneigenlijke gebruik van pick-uptrucks inperken. Dat zei hij vandaag in het parlement na een vraag van Jos Lantmeeters (N-VA).

Er rijden momenteel ongeveer 31.000 pick-ups, ingeschreven als lichte vracht, rond op de Vlaamse wegen. In 2016 ging het nog om 25.000. De voertuigen zijn populair omwille van de fiscale voordelen. Ze worden als lichte vrachtwagen belast, maar hebben in veel gevallen toch vijf zitplaatsen.

"Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om grondig te onderzoeken of er eventueel een oplossing mogelijk zou zijn om het oneigenlijke gebruik van pick-ups in te perken", zei Diependaele vandaag. Hij wijst er wel op dat de definitie van lichte vracht is opgenomen in een samenwerkingsakkoord tussen de overheden. Voor een wijziging is dus overleg nodig.



"Die wagens verbieden is voor mij geen optie", ging Diependaele voort. "Ik denk dat mensen nog altijd de vrijheid moeten hebben om zich de auto aan te schaffen die ze willen, om de reden die zij willen. Als mensen daarmee willen rijden om - ik zeg maar iets - een jetski naar de zee te sleuren of als statussymbool of wat dan ook, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Men mag dat gerust doen. Maar dan is er geen reden om daar een fiscaal voordeel aan toe te kennen."

Een tuinaannemer, bijvoorbeeld, moet daarentegen nog wel een voordeel kunnen genieten voor zijn pick-up. "We gaan een overleg opstarten met de andere gewesten", aldus Diependaele. "Of we dit probleem binnen een hervorming van de verkeersfiscaliteit zullen kunnen oplossen? Ik wil dat wel proberen, maar ik ga er geen overmoedige uitspraken over doen."