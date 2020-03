Diependaele ontkent strengere regels voor studentenkoten: “Nieuwe manier van beoordeling van wooneisen toepassen”. MDG

12 maart 2020

16u19

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) ontkent dat er verstrengde regels of nieuwe kwaliteitseisen voor woningen komen. "Wat we wel gaan doen is een nieuwe manier van beoordeling van wooneisen toepassen. We zorgen voor een evaluatie op basis van de reële impact van eventuele woninggebreken en de gevolgen daarvan voor de bewoners.”

Verschillende universiteiten reageerden eerder deze week bezorgd op het bericht dat er strengere normen zouden komen voor onder meer studentenkoten. Volgens Diependaele gaat het enkel om een nieuwe meetmethode. "We verleggen de focus van het aantal gebreken naar de ernst van de gebreken", aldus de minister. "Zo kan er bij ernstige vochtproblemen of schimmel vanaf 2021 worden overgegaan tot een ongeschiktheidsverklaring. Indien er geen lavabo aanwezig is op de kamer, toch een essentieel onderdeel van comfort voor een student, kan dat ook leiden tot een ongeschiktheidsverklaring.”

De nieuwe methode verandert volgens hem niets voor hoogslapers. "We leggen geen verplichting op voor meubels. Dat geldt dus ook voor een hoogslaper. Als het daarentegen gaat om een aparte verdieping, een mezzanine, dan vragen we een veilige toegang tot die verdieping.”

De nieuwe methode kwam er volgens Diependaele na overleg met de verschillende actoren. "De studentensteden Gent, Leuven en Antwerpen zijn van bij aanvang bij dit dossier betrokken geweest."