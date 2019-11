Diependaele (N-VA) verdedigt cultuurbesparingen in Gentse Vooruit tvc

27 november 2019

12u00

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA) heeft vandaag in Gent de cultuurbesparingen door de Vlaamse regering verdedigd. "De keuzes blijven gerechtvaardigd", zegt Diependaele. De Gentse Vooruit, een huis met uitgesproken socialistisch verleden, wordt grotendeels gespaard. "Een erkenning van het werk dat ze doen en de realiteit die onze gemeenschap, ons volk, onze Vlaamse natie vorm geeft", klinkt het.

Diependaele zette in Gent zijn handtekening onder de toekenning van een premie van bijna 2 miljoen euro voor feestzaal Vooruit. De aangekondigde werken zitten in een eerste fase waarbij de daken, gevels en het interieur van de feestzaal onder handen worden genomen. "Een heel duidelijk signaal dat de Vlaamse overheid investeert in cultuur, meer bepaald in culturele infrastructuur."

De Vlaamse regering wil de werkingssubsidies in de cultuursector verminderen met 6 procent en schrapt 60 procent van de projectsubsidies. Maar de Vooruit is een van de 7 erkende instellingen die slechts 3 procent moet inleveren. De N-VA-minister stelt de nodige renovatiewerken ook niet ter discussie en kent de nodige 2 miljoen euro toe aan het cultuurhuis met een uitgesproken socialistisch verleden.

"Ook de Vooruit maakt deel uit van onze Vlaamse identiteit", zegt Diependaele. "Het is een erkenning van het werk dat ze doen en de realiteit die onze gemeenschap, ons volk, onze Vlaamse natie vorm geeft." Dat de besparingsronde in de sector aankomt als een kaalslag, spreekt Diependaele tegen.

"De hele discussie is een beetje op de spits gedreven. We investeren en vinden cultuur belangrijk. Maar er is aan iedereen gevraagd om een bijdrage te doen." Toch komen de centen in een sfeer van onvrede en krijgt Vooruit de premie in eerste instantie om haar patrimonium de nodige opknapbeurt te geven.

Het is fijn dat een Vlaamse regering zijn engagement nakomt en financiering op tafel legt. Anderzijds zitten we in een besparingslogica voor het artistieke werk Franky Devos

"Het is een dubbel discours", zegt algemeen coördinator Franky Devos van Vooruit. "Het is zeer fijn dat een Vlaamse regering zijn engagement nakomt en financiering op tafel legt. Anderzijds zitten we wel in een besparingslogica voor het artistieke werk. Ook daar wil de Vooruit aan de bel trekken. Wat nu gebeurt, laat een sector achter met verliezers", zegt Devos. "Dat is niet slim. We moeten de sector op een andere manier hervormen. Zodat we de besparing realiseren maar de sector ook versterken, voornamelijk op het vlak van jong talent.”