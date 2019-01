Dienstplicht in Marokko ook voor Belgisch-Marokkaanse jongeren? Geen reden tot ongerustheid volgens ambassade LH

02 januari 2019

15u30

Bron: RTBF 0 Mogen de 70.000 à 100.000 Belgisch-Marokkaanse jongeren in ons land ook een oproepbrief voor het Marokkaanse leger verwachten? De militaire dienstplicht die vorig jaar opnieuw ingevoerd werd in Marokko, zorgde voor paniek bij de Marokkaanse gemeenschap in Brussel. Volgens de Marokkaanse ambassade is echter geen reden tot ongerustheid.

In augustus vorig jaar werd aangekondigd dat Marokkaanse jongeren, zowel mannen als vrouwen, tussen de 19 en 25 jaar verplicht een jaar in het leger moeten dienen. De maatregel werd genomen om de hoge werkloosheid in het land tegen te gaan. Het bleef echter onduidelijk of de dienstplicht ook geldt voor Marokkanen die in België verblijven en de dubbele nationaliteit hebben.

Die onduidelijkheid zorgde voor ongerustheid in de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap in Brussel, zo berichtte La Dernière Heure. Khalil Zeguendi, hoofdredacteur van het magazine Le Maroxellois, zei eerder vandaag aan de krant dat hij van plan is een actiegroep op te richten tegen de dienstplicht. Zeguendi ging er wel vanuit dat jongemannen en-vrouwen met zowel de Belgische als Marokkaanse nationaliteit twaalf maanden naar Marokko moeten.

In een gesprek met de Franstalige openbare omroep RTBF stelde de Marokkaanse journalist Omar Brouksy dat de Belgisch-Marokkaanse jongeren zich geen zorgen hoeven te maken. “Eerst was er nog ambiguïteit in de tekst, maar nu wordt er op geen enkele wijze gerept over een verplichting van de legerdienst voor mensen met een dubbele nationaliteit in het buitenland.”

De Marokkaanse ambassade bevestigde aan de omroep dat de dienstplicht niet geldt voor de Belgisch-Marokkaanse jongeren. Wie dat wil, kan de legerdienst wel vrijwillig doen.

