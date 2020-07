Exclusief voor abonnees

Diensthoofd verloskunde UZ Brussel voorstander, maar kritisch over nieuwe abortuswet: “Goede zaak, maar nog onvoldoende expertise”

Bieke Cornillie

13 juli 2020

20u24

Verlengen van twaalf naar achttien weken. Dat abortusvoorstel ligt politiek op tafel. En in de ziekenhuizen en abortuscentra? Daar kijken artsen nauwlettend mee. “Het is niet omdat er een wet is, dat ze zal en kan worden uitgevoerd. Er komt héél wat bij kijken”, klinkt het.