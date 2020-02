Diensthoofd van al jarenlang onderbezette Federal Computer Crime Unit stapt op IB

25 februari 2020

05u16

Bron: Belga

De Computer Crime Unit van de federale politie zou 44 mensen moeten tellen, maar er werken er slechts 20. Nu trekt ook het diensthoofd de deur achter zich dicht. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Terwijl nagenoeg alle klassieke criminele fenomenen, van woninginbraken tot autodiefstallen, dalen, zit ICT-criminaliteit fors in de lift. Het aantal registraties ervan steeg van 24.774 in 2008 tot 45.250 in 2017.

Maar de FCCU, die werd opgericht als reactie op die toenemende online criminaliteit, is intussen al jaren onderbemand. Om een normale werking te verzekeren, heeft de eenheid 44 leden nodig. Vandaag zijn er slechts 20 mensen aan de slag. Bovendien zou slechts een zestal het technische, gespecialiseerde profiel hebben dat de strijd tegen cybercriminaliteit vereist. En nu heeft ook het diensthoofd van de FCCU, Walter Coenraets, de deur achter zich dichtgetrokken, om aan de slag te gaan als korpschef van de lokale politiezone Balen-Dessel-Mol.

“Grotere blootstelling aan cyberaanvallen”

Hij luidt al vele jaren aan de alarmbel over de onderbezetting van zijn dienst. In een brief aan de top van de federale politie waarschuwde hij in 2018 voor de gevolgen daarvan: "We riskeren een grotere blootstelling aan cyberaanvallen", schreef hij. In navolging daarvan nam de federale regering zich voor om het personeelstekort weg te werken - een doel dat nog ver weg is.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zegt via zijn woordvoerder dat hij "binnen de limieten van de regering in lopende zaken doet wat hij kan om het personeelstekort aan te pakken".