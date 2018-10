Dienst Vreemdelingzaken zet Serviër die voor rechter moet verschijnen het land uit HA

24 oktober 2018

15u13

Bron: Belga 0 De Dienst Vreemdelingzaken heeft opnieuw een man die nog voor de rechter moest verschijnen, het land uitgezet. Deze keer gaat het om een Serviër die verzet had aangetekend tegen een veroordeling bij verstek door de rechtbank van Tongeren. Hij werd veroordeeld voor onder meer bendevorming en weerspannigheid tegen een agent tijdens zijn arrestatie.

De man was niet aanwezig bij de eerste behandeling van de rechtszaak en tekende verzet aan toen hij enkele weken geleden werd gearresteerd. In afwachting van de behandeling van de zaak werd hij vorige week vrijgelaten uit de gevangenis. "Daarop heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hem de dag na zijn vrijlating opgepakt en het land uitgezet", zo legde meester Partoens aan de rechter uit waarom zijn client niet aanwezig was. "Hij mag het land niet meer binnen van DVZ."

De zaak waarin de Serviër moest voorkomen, dateert reeds uit 2016. De politie merkte een verdacht voertuig met twee mannen op. Toen de politie ze wilden controleren sloegen ze op de vlucht. Na een achtervolging konden de mannen gearresteerd worden. Daarbij viel één van de mannen en sleurde hij een agent mee. De agent nam de man vervolgens in een wurggreep om hem te kunnen arresteren. Volgens de advocaat van de beklaagde is er geen sprake van een effectieve geweldpleging tegen een politieagent in functie. Hij vraagt dan ook een lagere straf dan de gevorderde twintig maanden celstraf. Vonnis volgt op 21 november.