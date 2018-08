Dienst Vreemdelingenzaken teruggefloten voor uitwijzing WHW

28 augustus 2018

05u59 4 Een 33-jarige Albanees is deze maand bijna onterecht naar zijn land teruggestuurd. De man werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het kweken van cannabis. De rechter die hem vrijliet, legde hem op dat hij het land niet mócht verlaten. Vreemdelingenzaken wou hem net het land uitzetten.

Begin augustus werd de man door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder de betaling van een borgsom van 5.000 euro. Daarnaast mocht hij het Belgisch grondgebied niet verlaten. Nadat hij op 13 augustus de borgsom betaalde, kreeg hij twee dagen later toch van de Dienst Vreemdelingenzaken het bericht dat hij het grondgebied moest verlaten omdat hij een gevaar voor de openbare veiligheid vormde. Hierop trok hij naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), die de beslissing van de Dienst schorste.

De Raad oordeelde dat hij niet kón uitgewezen worden, omdat één van zijn voorwaarden net was dat hij in ons land moest blijven. Samengevat: de beslissing van een rechter heeft voorrang op die van de administratie. Een uiterst belangrijke beslissing voor de man, want op 23 augustus werd hij door de raadkamer buiten vervolging gesteld. Er waren immers te weinig aanwijzingen van schuld om hem voor de rechter te brengen.