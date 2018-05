Dienst Vreemdelingenzaken kreeg nog geen regularisatieaanvraag ouders Mawda binnen TT

31 mei 2018

19u49

Bron: Belga 2 De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had vanmorgen van de familie van Mawda, het tweejarige Koerdische meisje dat door een politiekogel om het leven kwam, nog geen aanvraag tot regularisatie ontvangen. Dat zei premier Charles Michel vanmiddag in de Kamer. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal in overleg met de regering over die aanvraag beslissen.

De oppositiepartijen PS, sp.a, cdH en PVDA vroegen de premier om het gezin een verblijfsvergunning toe te kennen, minstens voor de duur van het onderzoek. Meyrame Kitir (sp.a) vroeg ook om ervoor te zorgen dat ze op elk moment het graf van het dochter, die gisteren begraven werd, kunnen bezoeken.

Premier Michel herhaalde dat er drie manieren zijn om verblijfsrecht in ons land aan te vragen. Hij heeft via de pers vernomen dat de ouders een aanvraag tot regularisatie zouden indienen. DVZ had die aanvraag vanmorgen nog niet ontvangen.

Ook de rectoren van de universiteiten hadden in een open brief om een regularisatie voor het gezin gevraagd. Verschillende parlementsleden spraken hun afkeuring uit over de tweet van staatssecretaris Theo Francken, die zei dat de rectoren "de boomerang in hun gezicht terug zullen krijgen" als ze "een politiek spelletje over migratiedossiers willen spelen".

Premier Michel zei dat de rectoren het recht hebben om hun mening te uiten en dat de tweet van staatssecretaris Francken niet als een bedreiging moet worden gezien.