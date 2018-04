Diego (25) uit Schoten vermist: "Hij zei dat hij naar zee ging" TK

26 april 2018

20u21

Bron: GvA 385 Diego Cineger, een jongen met een verstandelijke beperking uit Schoten, is sinds deze ochtend vermist. Hij werd het laatst gezien bij de bakker, waar hij vertelde dat hij naar zee ging en dat het mocht van zijn moeder.

Het bericht van Diego's verdwijning wordt al de hele dag druk gedeeld op Facebook, en Child Focus heeft intussen ook een opsporingsbericht verspreid. De organisatie laat weten dat de jongeman 1m75 is, een normale lichaamsbouw en donkerbruin haar heeft. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een lichtgroene jogginbroek. Hij draagt momenteel geen bril.

Het is aannemelijk dat Diego richting zee vertrokken is. Hij verkondigde vanmorgen bij de bakker, waar de jongeman met autisme altijd brood gaat halen, dat zijn moeder toestemming gegeven had voor de uitstap. "Wij kennen Diego als een vriendelijke jongen, erg sociaal", aldus Christine De Wit in de Gazet van Antwerpen. "Deze ochtend viel het me op dat hij zenuwachtiger was dan anders. Hij zei dat hij gehaast was, omdat hij zijn bus moest halen om naar zee te gaan. Ik vond het een vreemd verhaal, maar dacht dat hij met een groep op daguitstap zou gaan."

Toen hij niet terugkeerde naar huis, werd zijn moeder Miranda ongerust. Ze trok naar de bakker, maar trof hem daar niet aan. "Sindsdien is het pure paniek, verschrikkelijk om niet te weten waar hij is. Hij heeft geld uit mijn portefeuille genomen en ook een spaarpot leeggemaakt. Ik vermoed dat hij zo’n 150 euro op zak heeft", vertelt ze. De laatste tijd gedroeg haar zoon zich anders dan normaal. "Hij gehoorzaamde veel minder dan normaal en was vrij agressief voor zijn doen. Nu hebben we gemerkt dat hij zijn medicijnen al even niet meer genomen heeft." Het zou kunnen dat Diego naar Blankenberge trok, waar de familie geregeld naartoe ging.

Wie Diego gezien heeft of meer informatie heeft over de zaak, kan Child Focus contacteren via het nummer 116 000.