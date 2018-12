Diefstal met een geurtje: ontevreden werknemer stal bijna 65.000 flessen parfum in Rekkem TMA

12 december 2018

12u22

Bron: Belga 0 Twee Fransmannen zijn door de Kortrijkse correctionele rechtbank veroordeeld voor diefstal van bijna 65.000 flessen parfum. De eerste beklaagde kreeg vijftien maanden celstraf waarvan een jaar effectief, de tweede werd veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden waarvan acht maanden effectief.

De feiten dateren van juni 2016. Op korte tijd vonden twee inbraken plaats bij transportbedrijf Delcatrans in Rekkem. De eerste keer gingen de inbrekers aan de haal met 750 dozen met elk 60 flesjes parfum. Amper tien dagen later werd opnieuw ingebroken, toen verdwenen 400 dozen met parfumflessen. In totaal werd voor 173.000 euro aan parfum gestolen. De dieven gingen ook aan de haal met 1.500 kilo pellets.

De diefstal werd gepleegd door een 31-jarige ex-werknemer van het bedrijf. Volgens hem betaalde zijn baas hem te laat. De tweede beklaagde huurde de Citroën Jumper waarmee de diefstal werd gepleegd. Drie andere daders konden niet geïdentificeerd worden. De ontevreden werknemer wacht een celstraf van vijftien maanden waarvan een jaar effectief, de tweede werd veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan acht maanden effectieve celstraf. Beide mannen moeten ook een boete van 600 euro betalen.