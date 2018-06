Diefstal door eigen personeel zorgt voor meer camera's op de werkvloer mvdb

11 juni 2018

Meer en meer bedrijven installeren camera's op de werkvloer, meldt de VRT-nieuwsdienst. In 2017 ontving de Gegevensbeschermingsautoriteit 1.129 aanvragen, een stijging van 7,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In vergelijking met tien jaar geleden zijn er twintig keer zoveel camera's. De belangrijkste reden voor een bedrijf om een camera te installeren is diefstal, veelal door eigen personeel.

Diefstal door eigen medewerkers is volgens ondernemersorganisatie Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) goed voor 40 procent van alle diefstallen in een onderneming. Winkeldiefstal door klanten bedraagt 50 procent. Toch is diefstal door eigen personeel veel schadelijker voor een bedrijf. De stelende medewerker kan in de handelszaken waar hij/zij werkt langer zijn gang gaan. "Bij een gemiddelde winkeldiefstal door klanten bedraagt de schade rond de 100 euro, terwijl diefstal door een medewerker gemiddeld goed is voor zo'n 1.300 euro", legt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws uit.

De camera's hangen niet alleen in winkels maar ook in horecazaken, banken, garages en praktijkruimtes van vrije beroepen.