Dief sterft tijdens achtervolging in Ninove Redactie

22u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV In het Oost-Vlaamse Ninove is deze namiddag een winkeldief overleden in een veld langs een school. In het Oost-Vlaamse Ninove is deze namiddag een winkeldief overleden in een veld langs een school. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer omstreeks 17.20 uur nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Volgens getuigen werden het slachtoffer en zijn kompaan achtervolgd door twee personeelsleden van supermarkt Aldi op de Halsesteenweg in Meerbeke. Die achtervolging kwam er nadat het duo een diefstal in het warenhuis had gepleegd.

De achtervolging eindigde zo’n 750 meter verder in de Kapellestraat, waar de mannen een veld naast basisschool De Wonderwijzer in vluchtten. Daar kon de politie één van de twee staande houden. Kort nadien zakte hij in elkaar. De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend.