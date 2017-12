Dief steelt spaarpotje van peuter, maar geeft zichzelf aan nadat beelden honderden keren gedeeld worden Jelle Houwen

Een dief is gisteren enkele uren na een laffe diefstal op zijn stappen teruggekeerd en heeft zich aangeven bij de politie. Niet dat de man berouw toonde na zijn daad, maar hij kon niet anders nadat de beelden van zijn diefstal honderden keren gedeeld werden op Facebook… én de man herkend werd.

In de Q8 Shop & Go Delhaize in de Pannestraat in Veurne zag de man gisterenochtend zijn kans schoon om een spaarpotje dat achter de kassa stond te stelen. Op de beelden is duidelijk te zien dat de man even treuzelt, maar als hij niemand ziet komen achter de kassa het spaarpotje steelt en in zijn jaszak steekt. Vervolgens wandelt hij verder. De uitbaatster van de Q8 zette de beelden meteen online, waar ze honderden keren gedeeld werden.

"Één woord, respectloos. Hebt u deze man gezien vanaf 10u30 in centrum Veurne, geef ons meteen een seintje. Spaarpot gestolen met veel geld van onze kleine kapoen, Lowie. Dit doet ons pijn door hart en ziel. Mensen hebben tegenwoordig geen hart meer, wacht maar tot dat ik u zie meneer, u komt er niet makkelijk mee weg. We vinden u wel", postte de uitbaatster.

Dat bleek gauw het geval te zijn. De beelden werden meer dan 500 keer gedeeld. Iemand herkende de dief en belde hem op. Daarop kwam de man terug naar het tankstation en gaf 5 euro terug. Volgens de uitbaatster zat er echter veel meer geld in het spaarpotje, dat de man ook nog eens kapot gooide op straat. Ze wil de man dan ook laten vervolgen. De man ging zich nadien ook aangeven bij de politie. Hij zal zich wellicht later nog moeten verantwoorden.