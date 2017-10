Dief steelt gsm, maar vlucht recht naar Antwerps politiekantoor

rvl

12u33

Klaas De Scheirder Een combi van de Antwerpse politie voor het politiekantoor aan de Oudaan.

De Antwerpse politie heeft gisterenochtend een man opgepakt die kort daarvoor een voorbijganger had overvallen en zijn mobiele telefoon had gestolen. De verdachte vluchtte als bij toeval richting Oudaan, waar het politiekantoor gevestigd is. Net voor de deur van het kantoor kwam het tot een schermutseling, waarna de verdachte in de boeien werd geslagen.