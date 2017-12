Dief steelt 900 euro van Lindsay. Na speurtocht vindt ze zelf verdachte LSI

22u18

Bron: eigen berichtgeving 43 LSI Lindsay Goderis vond na een eigen speurtocht een camerabeeld van een verdachte van het tanken met haar gestolen bankkaart De diefstal van haar portefeuille uit de klas van haar school is voor Lindsay Goderis (41) uit Meulebeke een dure grap geworden. Dieven haalden enkele uren later met haar Visakaart al 700 euro af in Hooglede en tankten hun wagen vol in Beitem (Roeselare). Na een eigen speurtocht vond Lindsay alvast een camerabeeld van een vermoedelijke dader.

Nog vooraleer Lindsay goed en wel besefte dat ze haar portefeuille, bankkaarten en papieren was gestolen, moest ze al met lede ogen vaststellen dat er met haar bankkaart al 700 euro was afgehaald in de KBC-bank in Hooglede en was getankt in Beitem. Bovenop de 200 euro die in haar portefeuille zat een fikse hap uit het budget.

Zelf op speurtocht

Ze deed aangifte bij de politie maar merkte daar dat de diefstal niet in de bovenste schuif zou komen te liggen. En dus trok ze zelf op speurtocht. Via de hoofdzetel van Power kreeg ze de camerabeelden van de man die tankte met haar bankkaart. “Een wagen met Spaanse nummerplaat”, zucht Lindsay. “De politie beloofde dat de wagen onmiddellijk geseind zou worden maar eerlijk gezegd betwijfel ik dit.”

Voor de vrouw is de diefstal een zware klap. “Ik vraag me af hoe ze aan mijn code van mijn bankkaart zijn geraakt”, zegt ze. “Mijn verzekeraar vermoedt dat ze me al eerder volgden en over mijn schouder gluurden toen ik geld afhaalde. Wellicht is het een bende. Maar moest iemand toch nog een tip hebben, is die altijd welkom.”