Dief steekt slachtoffer neer tijdens poging om gsm te stelen in Ukkel ADN

09 oktober 2018

17u42

Bron: Belga 1 In Ukkel is vandaag iemand neergestoken bij een gsm-diefstal. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat heeft een onderzoek geopend voor poging doodslag.

Het slachtoffer werd aangevallen door een man die de gsm van het slachtoffer wilde stelen. Toen het slachtoffer zich verzette, haalde de dief een mes boven en stak dat in de buik van het slachtoffer.



Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet langer in levensgevaar.