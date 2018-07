Dief op teenslippers pikt 5.000 euro uit winkelkluis in Izegem Hans Verbeke

29 juli 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 3 Een dief op teenslippers heeft gisterenmiddag ruim 5.00 euro gestolen uit een kluis in de Spar-winkel in de Izegemse deelgemeente Emelgem.

"De man in zomerse outfit draaide eerst wat rond in de buurt van onze bakkerijafdeling", zegt zaakvoerder Peter Taillieu. "Toen er even niemand in de buurt was, liep hij een trap op die beneden uitgeeft in de werkruimte van de bakkerijafdeling. Zo kwam hij op de eerste verdieping. In de bureelruimte zocht en vond hij de sleutels van onze sigarettenkluis en de brandkoffer. Uit die laatste stal hij 5.105 euro. De bankbiljetten propte hij in z’n onderbroek, de rolletjes met munten van 1 en 2 euro stak hij in z’n broekzakken. Je zag dat hij zenuwachtig was, maar hij stapte nadien toch zo achteloos mogelijk weer naar beneden en verdween door de achterdeur. Dat hij niemand van het personeel tegenkwam, is een half mirakel."

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe de man te voet wegwandelt naar de straatkant en daar verdwijnt. Taillieu verspreidde foto’s van de dader op sociale media. "De politie voert een onderzoek, maar op deze manier hopen we nog sneller tot een doorbraak te komen", zegt de ondernemer.