Dief maakt rechtsomkeer tijdens politieachtervolging op E411 en knalt tegen boom

14 januari 2019

19u14

Tijdens een politieachtervolging op de E411 heeft een bestuurder deze namiddag even voor Brussel rechtsomkeer gemaakt. De man reed tegen de rijrichting weg van de hoofdstad, maar knalde aan de op- en afrit Rosières in Waals-Brabant tegen een boom. De verdachte, die voorwaardelijk vrij was, is er zeer erg aan toe, meldt het parket van Waals-Brabant.

De politie van Waver had kort voor 14 uur een oproep gekregen voor een interventie op de parking van een elektroketen in de stad. Een persoon verdacht van diefstal had een winkelbediende opzij geduwd en vluchtte daarop weg. De verdachte stoof ervandoor met een wagen en vluchtte de snelweg richting Brussel op, achternagezeten door politievoertuigen.

Maar hij maakte tijdens de achtervolging ineens rechtsomkeer en reed tegen de rijrichting weg van de hoofdstad. Later tijdens het spookrijden verloor de persoon ter hoogte van Rosière de controle over het stuur. Bij aankomst in het ziekenhuis verkeerde de man, een veertiger, in levensgevaar.

Het voertuig bleek gestolen. In de wagen trof de politie ook gestolen nummerplaten aan, alsook de buit uit de elektrowinkel. De verdachte was voorwaardelijk vrijgelaten na een veroordeling voor zes jaar cel voor diefstal en bendevorming. Het parket vraagt zijn aanhouding.

