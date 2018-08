Dief laat zich fotograferen als hij gestolen kleren ophaalt. Nu is hij buit kwijt én staat hij op Facebook HR

21 augustus 2018

21u00

Bron: Facebook, TV Limburg 3 Een kledingdief is in Tongeren aan de haal gegaan met enkele kledingsstukken. De buit verstopte hij in de buurt. Maar toen hij ze kwam ophalen, liet hij zich fotograferen door de uitbaatster, die de man herkende. Resultaat: zijn buit is hij kwijt, en zijn foto wordt massaal gedeeld op Facebook.

De uitbater van de winkel Max en Maxime in de Maastrichterstraat deed zijn verhaal op TV Limburg. "Hij deed wat raar, en we hielden hem in het oog. Maar toen er ook andere klanten binnenkwamen, profiteerde hij ervan om enkele zaken in een zak te steken en ermee naar buiten te lopen", klinkt het. De dief wilde wellicht niet op heterdaad betrapt worden en verstopte daarom de buit onder wat struiken in de buurt. Toen hij die water later kwam ophalen, herkende de uitbaatster hem meteen en ze kon van hem een foto maken, terwijl hij op de vlucht sloeg.

Camerabeelden

Doordat de man terugkeerde naar de plaats waar hij de diefstal pleegde, vermoedden de uitbaters dat de buit daar ergens in de buurt verstopt was, wat ook het geval bleek. De foto van de dief plaatsten ze op Facebook, hij werd er al bijna 10.000 keer gedeeld. De politie onderzoekt de zaak en zal ook de camerabeelden van uit de winkel bekijken.