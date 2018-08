Dief gevat na achtervolging door Hasselt en Zonhoven Toon Royackers

14 augustus 2018

19u54

Bron: eigen berichtgeving 1 De lokale politie van Limburg Regio Hoofdstad heeft vanavond kort voor 18 uur een dief gevat na een achtervolging doorheen Hasselt en Zonhoven.

Op de Bokrijkseweg op de grens van beide gemeenten kon het verdachte voertuig klem gereden worden. Daar werd één persoon in de boeien geslagen en meegenomen. Zijn auto is in beslag genomen.

Door de achtervolging was de Bokrijkseweg even afgesloten voor alle verkeer.