Dief crasht al na 300 meter met gestolen truck VHS TK

13u30

Bron: Eigen berichtgeving 5 VHS Een dief met kennelijk beperkte stuurvaardigheid is deze ochtend gecrasht met een trekker die hij even voordien had gestolen bij het transportbedrijf KTO in Izegem.

Iets na vijven stal de man de sleutels van de trekker, stapte in en scheurde weg via de Lodewijk de Raetlaan. Amper driehonderd meter verder liep het al verkeerd. De dief raakte met de linkerwielen van de trekker de rotonde, verloor de controle over het stuur, scheerde rakelings langs een boom en reed toen pardoes door de omheining van de Stedelijke Werkplaatsen. Op de parking ramde hij enkele aanhangwagens waarop houten huisjes geladen stonden.

De schade was aanzienlijk. De chauffeur, die amper gewond raakte, nam de benen maar kon even later in de omgeving worden opgepakt. Naar verluidt is de man geen onbekende voor het gerecht.